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Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

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Symbol MGDDF

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JP Morgan Chase & Co.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

21:06 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nachdem die Marktschätzungen für den Reifenhersteller inzwischen gesunken seien, erschienen ihm die Erwartungen nun angemessen, schrieb Jose M Asumendi am Donnerstag angesichts der anstehenden Quartalszahlen. Zuvor seien sie zu hoch gewesen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 17:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 17:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

14.04.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Equal Weight Barclays Capital
09.04.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Deutsche Bank AG
09.04.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral UBS AG
07.04.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Jefferies & Company Inc.
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