JP Morgan Chase & Co.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

21:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nachdem die Marktschätzungen für den Reifenhersteller inzwischen gesunken seien, erschienen ihm die Erwartungen nun angemessen, schrieb Jose M Asumendi am Donnerstag angesichts der anstehenden Quartalszahlen. Zuvor seien sie zu hoch gewesen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 17:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 17:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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