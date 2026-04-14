JP Morgan Chase & Co.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Absatzvolumina seien im ersten Quartal weniger stark gesunken als befürchtet, schrieb Jose Asumendi am Mittwochabend. Trotz Gegenwinds hätten die Franzosen ihre Jahresziele bestätigt. Dies zeige, dass man sich wohl ursprünglich vor dem Nahost-Krieg Luft nach oben lassen wollte./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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