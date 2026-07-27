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Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

14:21 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin nach Halbjahreszahlen von 30 auf 35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Zahlenwerk des Reifenherstellers habe die vom Unternehmen eingeleiteten Maßnahmen zu Kostensenkungen sowie eine disziplinierte Investitionspolitik untermauert, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 22:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 22:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

14:21 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Jefferies & Company Inc.
11:06 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Deutsche Bank AG
08:01 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
13.07.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
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