NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Michelin von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 150 auf 140 Euro gesenkt. Analyst Jose Asumendi rechnet in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie für die globale Autoproduktion 2022 nun mit einem Rückgang um ein Prozent. Für das kommende Jahr ist er aufgrund einer Erholung dann aber etwas optimistischer. Bis dahin setzt er auf die aus seiner Sicht Klassenbesten - Stellantis und Mercedes bei den Autoherstellern sowie Faurecia und Valeo bei den Zulieferern. Michelin hält er mit Blick auf Ergebniswachstum und Aktienkurs für recht ausgereizt./ag/gl