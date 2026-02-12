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Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

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UBS AG

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

09:36 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal im europäischen Autosektor sei womöglich besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Patrick Hummel am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Berichtssaison. Stellantis und Continental sind seine "Top Picks". Im Reifenbereich böten schwache Volumina und Sorgen mit Blick auf die Rohstoffpreise attraktive Einstiegsgelegenheiten. Bei Michelin erschienen die Risiken für sinkende Konsensschätzungen für 2026 allerdings am größten./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

09:36 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral UBS AG
07.04.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.02.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
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