Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Neutral" belassen. Der Quartalsumsatz habe die Erwartungen erfüllt, schrieb David Lesne am Mittwochabend. Die Jahresziele der Franzosen hätten Bestand./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|13:51
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
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|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|UBS AG
|13:01
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Equal Weight
|Barclays Capital
|08:51
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
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|13:51
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|UBS AG
|09:36
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