UBS AG

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

13:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Neutral" belassen. Der Quartalsumsatz habe die Erwartungen erfüllt, schrieb David Lesne am Mittwochabend. Die Jahresziele der Franzosen hätten Bestand./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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