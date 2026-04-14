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Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

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UBS AG

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

13:51 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Neutral" belassen. Der Quartalsumsatz habe die Erwartungen erfüllt, schrieb David Lesne am Mittwochabend. Die Jahresziele der Franzosen hätten Bestand./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

13:51 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral UBS AG
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