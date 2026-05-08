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Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

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UBS AG

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

12:36 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Neutral" belassen. Der Start ins zweite Quartal sei für die globale Reifenbranche weitgehend erwartungsgemäß gewesen, schrieb David Lesne am Freitag nach den April-Daten der Franzosen. Gekennzeichnet sei der Markt aktuell von Stärke im Ersatzreifengeschäft für Pkw in Europa und einer Schwäche im Lkw-Bereich in Nordamerika./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 06:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

12:36 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral UBS AG
08.05.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
04.05.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
30.04.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral UBS AG
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