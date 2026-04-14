Bernstein Research

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

11:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Harry Martin erläuterte am Freitag, warum steigende Rohstoffpreise die Anleger im Reifensektor nicht erschüttern sollten, auch wenn kurzfristig etwas konservativere Annahmen angebracht seien. Vor einigen Jahren hätten die Branchenwerte in einer ähnlichen Phase schon einmal gut abgeschnitten und hinsichtlich der Bewertung Höhepunkte erreicht. Er glaubt, dass sie ihre Widerstandskraft und Preismacht wieder unter Beweis stellen werden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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