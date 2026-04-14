Bernstein Research

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

08:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Der Umsatz habe im ersten Quartal vor allem wegen des Absatzvolumens die Erwartungen übertroffen, schrieb Harry Martin am Mittwochabend. Dies werde aber weitgehend überschattet von der Diskussion über die drohenden Rohstoffengpässe im zweiten Halbjahr. Die Auswirkungen auf die Absatzmengen seien ungewiss./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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