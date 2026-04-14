DAX 24.261 -0,1%ESt50 5.828 -0,9%MSCI World 4.666 -0,2%Top 10 Crypto 10,09 +2,9%Nas 25.114 +0,9%Bitcoin 67.401 +0,6%Euro 1,1709 -0,3%Öl 110,8 +1,5%Gold 4.568 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Autozölle belasten VW & Co. -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- Xiaomi, Samsung, SK hynix, Merck, Bitcoin, Rüstungsaktien, NEL im Fokus
Top News
Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: Ferrari veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Ferrari veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850739

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121261

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MGDDF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Bernstein Research

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

13:21 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Materialpreisanstieg habe bei dem Quartalsbericht des Reifenherstellers im Mittelpunkt gestanden, schrieb Harry Martin in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Branchenumfeld sei Michelin damit nicht alleine, denn neben den Autoherstellern rechneten auch Zulieferer und Ausrüster im zweiten Halbjahr mit einem starken Inflationsanstieg. Bei Michelin macht Martin sich keine Sorgen um die Preisgebung, aber um das Absatzvolumen. Er glaubt aber, dass die negative Kursentwicklung seit dem Kriegsausbruch im Nahen Osten übertrieben ist./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

13:21 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
30.04.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral UBS AG
30.04.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Equal Weight Barclays Capital
30.04.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Michelin auf 'Equal Weight' - Ziel hoch auf 30 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 35 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Michelin mit 'Hold' und Ziel 28 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin stabil trotz Zielsenkung 2026 - Cashpolitik im Fokus
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Zielsenkung unter Druck - Conti auch schwach
dpa-afx WDH: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx Michelin-Aktie fällt nach Prognosesenkung - auch Continental und Pirelli unter Druck
Korea Times Man eats at 28 Michelin-star restaurants in New York in 24 hours
Zacks Is Michelin (MGDDY) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
Korea Times Women head chefs now helm 1 in 10 Michelin-starred restaurants in Korea
Korea Times Michelin Guide celebrates 10th anniversary in Korea
Zacks Are Auto-Tires-Trucks Stocks Lagging Michelin (MGDDY) This Year?
Zacks What Makes Michelin (MGDDY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Financial Times Duty-free group Avolta bets on Michelin-starred chefs and magic tricks
RTE.ie Michelin Guide ceremony to take place in Dublin
RSS Feed
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) zu myNews hinzufügen