Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Materialpreisanstieg habe bei dem Quartalsbericht des Reifenherstellers im Mittelpunkt gestanden, schrieb Harry Martin in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Branchenumfeld sei Michelin damit nicht alleine, denn neben den Autoherstellern rechneten auch Zulieferer und Ausrüster im zweiten Halbjahr mit einem starken Inflationsanstieg. Bei Michelin macht Martin sich keine Sorgen um die Preisgebung, aber um das Absatzvolumen. Er glaubt aber, dass die negative Kursentwicklung seit dem Kriegsausbruch im Nahen Osten übertrieben ist./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
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