Bernstein Research

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

09:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin nach einer hauseigenen Roadshow mit dem Unternehmen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Reifenhersteller bleibe für die Volumenentwicklung im zweiten Halbjahr optimistisch und halte trotz Zukaufsplänen an seiner Dividenden- und Aktienrückkauf-Politik fest, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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