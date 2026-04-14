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Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

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Symbol MGDDF

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Bernstein Research

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

09:21 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin nach einer hauseigenen Roadshow mit dem Unternehmen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Reifenhersteller bleibe für die Volumenentwicklung im zweiten Halbjahr optimistisch und halte trotz Zukaufsplänen an seiner Dividenden- und Aktienrückkauf-Politik fest, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

09:21 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
04.05.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
30.04.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral UBS AG
30.04.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Equal Weight Barclays Capital
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