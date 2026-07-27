DAX 25.361 +1,0%ESt50 6.282 +0,0%MSCI World 4.787 -0,2%Top 10 Crypto 8,2890 -2,6%Nas 24.932 -0,2%Bitcoin 55.730 -0,5%Euro 1,1367 +0,0%Öl 87,88 -0,5%Gold 4.047 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen schwächer -- Apple verklagt OpenAI - Mercedes-Benz übertrifft Margen-Erwartungen
Top News
SAFRAN-Aktie: Nach gutem Halbjahr Jahresziele angehoben SAFRAN-Aktie: Nach gutem Halbjahr Jahresziele angehoben
Fallende Ölpreise dürften weiterhin stützen: DAX freundlich erwartet Fallende Ölpreise dürften weiterhin stützen: DAX freundlich erwartet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

Kaufen
Verkaufen
finanzen.net zero
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850739

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121261

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MGDDF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Bernstein Research

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

08:01 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Harry Martin schrieb in einem am Montag vorliegenden Ersturteil, der Reifenhersteller habe den Analystenkonsens mit dem operativen Ergebnis (Ebit) und dem Free Cashflow ganz leicht übertroffen. Er habe dies im Vorfeld schon so modelliert und sieht daher keinen Grund für mehr Optimismus./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 18:07 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

08:01 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
13.07.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
09.07.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Deutsche Bank AG
03.07.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Michelin auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Michelin auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Michelin auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Michelin auf 'Equal Weight' - Ziel hoch auf 30 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Michelin auf 'Buy' - Ziel 35 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Michelin mit 'Hold' und Ziel 28 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Continental-Konkurrent Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Michelin stabil trotz Zielsenkung 2026 - Cashpolitik im Fokus
BBC Michelin-starred chef calls for VAT cut for restaurants
RTE.ie Irish restaurant 'close to achieving third Michelin star'
RTE.ie IAA proposes 15% cut in Dublin Airport charges for 2027
Business Times Michelin to cut up to 1,500 jobs in France to reduce costs
Korea Times Man eats at 28 Michelin-star restaurants in New York in 24 hours
Zacks Is Michelin (MGDDY) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
Korea Times Women head chefs now helm 1 in 10 Michelin-starred restaurants in Korea
Korea Times Michelin Guide celebrates 10th anniversary in Korea
RSS Feed
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) zu myNews hinzufügen