NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Das Ergebnis des Reifenherstellers vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei im zweiten Halbjahr stark ausgefallen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Michelin habe eine konservative Einschätzung zum Ebit 2021 sowie zur freien Barmittelentwicklung gegeben./ck/ajx