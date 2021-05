NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Reifenhersteller angepasst, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf Ziel und Einstufung habe das aber keinen Einfluss./mf/mis