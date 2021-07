NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Michelin anlässlich der begonnenen Berichtssaison europäischer Automobilhersteller von 138 auf 139 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan blieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie insgesamt vorsichtig für Aktien von Zulieferern wie Michelin. Autobauer würden zunehmend dazu übergehen, zuvor ausgelagerte Produktionsprozesse wieder in den eigenen Konzern einzugliedern. Für Michelin aber seien zumindest die wohl weiter steigenden Rohstoffpreise kein wirkliches Problem./la/edh