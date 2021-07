NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Michelin nach Halbjahreszahlen von 139 auf 143 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Kennziffern belegten die Stärke des Pkw-Reifengeschäfts, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Längerfristig könne ein stärkerer Fokus auf Spezialreifen und das Nichtreifengeschäft zu einer positiven Neubewertung der Aktien führen./bek/edh