NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Analyst Tom Narayan führte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine halbleiterbedingt gesenkte Prognose für dies diesjährige globale Autoproduktion als Grund auf, warum er seine entsprechenden Schätzungen für den Autozulieferer nach unten anpasste. Für die Folgejahre 2022 und 2023 schraubte er seine Schätzungen für die Branchenproduktion umgekehrt aber nach oben./tih/gl