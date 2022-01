NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Michelin von 143 auf 174 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die europäische Autobranche 2022 favorisiert Analyst Tom Narayan weiterhin Premium-Hersteller und Reifenproduzenten, während er für die Zulieferer vorsichtig bleibt. Die Massen-Autobauer könnten mit ihren Prognosen die Marktschätzungen verfehlen./ajx/mis