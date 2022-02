NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Michelin nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Der Reifenhersteller habe beim operativen Ergebnis wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Während das Geschäft mit Pkw-Reifen von guten Verkaufspreisen profitiert habe, hätten höhere Kosten auf dem Spezialitäten-Geschäft gelastet. Der Ausblick für den freien Mittelfluss (Free Cashflow) im neuen Jahr sei eher ein wenig schwach. Das liege aber an höhere Investitionen, um pandemiebedingte Rückstände aufzuholen./mis/men