NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Michelin auf "Outperform" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Analyst Tom Narayan reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Prognose für den weltweiten Autoabsatz 2022 und 2023. Michelin dürfte derweil von günstigen Preisen und einer vorteilhaften Produktpalette profitieren./bek/he