NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Michelin vor der Sektor-Berichtssaison zum dritten Quartal von 36 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf das abgelaufene Quartal favorisiert Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie Premium-Autobauer und Nutzfahrzeughersteller. Vorsichtig positioniert er sich zu Massenherstellern und vor allem bei Reifenherstellern und Zulieferern. Für Michelin kürzte er im aktuellen Konjunkturumfeld vergleichsweise deutlich seine Schätzungen./tih/mis