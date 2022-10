NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Michelin nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die abgesetzten Volumina des Reifenherstellers seien besser gewesen als erwartet, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch von höheren Preisen habe der französische Automobilzulieferer profitiert./bek/he