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Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Overweight

08:01 Uhr
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Jose M Asumendi ließ nach der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen seine Gewinnschätzungen für den Reifenhersteller weitgehend unverändert, wie er am Dienstabend schrieb./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Overweight

Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

08:01 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral UBS AG
05.10.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy Deutsche Bank AG
02.10.26 Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform Bernstein Research
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Korea Times Man eats at 28 Michelin-star restaurants in New York in 24 hours
Zacks Is Michelin (MGDDY) Outperforming Other Auto-Tires-Trucks Stocks This Year?
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