Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Jose M Asumendi ließ nach der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen seine Gewinnschätzungen für den Reifenhersteller weitgehend unverändert, wie er am Dienstabend schrieb./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Overweight
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
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