NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin nach Zahlen von 90 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi lobte in einer am Montag vorliegenden Studie starke Halbjahreszahlen - und erhöhte daraufhin seine Schätzungen für den operativen Gewinn in den Jahren 2020 und 2021. Außerdem geht er er nun von einem höheren Free Cashflow aus./tih/he