NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Michelin vor einem Kapitalmarkttag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Erwartungen an die für den 8. April terminierte Veranstaltung des Reifenherstellers, auf der die finanziellen Perspektiven und eine Aktualisierung de Unternehmensstrategie im Fokus stünden, seien ebenso niedrig wie die für das Margenpotenzial, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine operativen Ergebnis- und Margenschätzungen (Ebit) für 2022 lägen indes über den Konsensprognosen, und er halte die Aktie für attraktiv bewertet./gl/mis