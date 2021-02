NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Michelin vor Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das Interesse dürfte weniger den anstehenden Resultaten des Reifenherstellers gelten als der Diskussion mit Blick auf die Kapitalmarktveranstaltung am 8. April, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Dort dürften die Franzosen die mittelfristigen Finanzziele aktualisieren. Durch die mit dem Partner Enviro in Betrieb genommene Recycling-Fabrik für Altreifen werde die Aktie auch für Anleger interessant, die sich an sozialen Aspekten und Nachhaltigkeitskriterien (ESG) orientierten./gl/edh