NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin nach Quartalsumsätzen von 140 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Den Franzosen sei ein guter Start ins Jahr geglückt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte die Gewinnschätzungen nach oben./bek/ajx