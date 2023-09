Goldman Sachs Group Inc.

Microsoft Buy

10:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Microsoft insbesondere vor der am 1. November erwarteten Markteinführung des neuen KI-unterstützten Tools Microsoft 365 Copilot auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Die starke Präsenz des US-Softwareherstellers im gesamten Tech-Stack und auch die Präsenz innerhalb von Unternehmen stimme ihn zuversichtlich, dass Microsoft gut aufgestellt sei, um weiterzuwachsen, schrieb Analyst Kash Rangan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei Microsoft auch gut positioniert, um ein wichtiger Marktführer im Bereich Generativer Künstlicher Intelligenz (Gen-Kl) zu sein./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 19:29 / PDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

