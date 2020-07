NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Umsatz und Gewinn je Aktie des Softwarekonzerns hätten zwar über den Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Cloud-Plattform Azure und die operative Marge hätten aber enttäuscht./he