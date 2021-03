NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern sehe die Plattform Microsoft Teams als Gerüst, das mehr als Meetings und Unterhaltungen per Telefon ermöglichen soll, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Es solle den Kunden als eine gemeinsame Plattform für viele weitere Anwendungen dienen. Microsoft biete ein diversifiziertes Geschäftsmodell, welches in der absehbaren Zukunft prozentual zweistellige Wachstumsraten bieten sollte./gl/tih