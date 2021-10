NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Microsoft vor Zahlen von 345 auf 375 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erwartungen an den Softwarekonzern seien groß, doch dürften die Amerikaner diese zum Auftakt in ihr neues Geschäftsjahr erfüllen, schrieb Analyst Brent Thill in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Im Laufe der weiteren Quartale würden die Hürden durch eine stärkere Vergleichsbasis aus dem Vorjahr jedoch höher./tav/jha/