NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Die Übernahme des Spieleentwicklers Activision Blizzard sei die kostspieligste in der Geschichte von Microsoft, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Activision Blizzard sei bekannt als eines der Top-Unternehmen der Branche mit einem Portfolio hochqualitativer Online-basierter Spiele. Unterschiedliche Unternehmenskulturen stellten allerdings ein Risiko dar./bek/tih