NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Microsoft von 325 auf 320 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Microsoft sei ein diversifizierter Softwarekonzern, der besser als andere in der Lage ist, potenzielle makroökonomische Schwächen zu überstehen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sollte in absehbarer Zukunft ein dauerhaftes Umsatzwachstum ermöglichen./edh/jha/