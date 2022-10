NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Microsoft von 320 auf 275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill passte seine Schätzungen in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht an das Wirtschaftsumfeld und Währungsentwicklungen an./ag/ngu