LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Microsoft nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 234 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe sich in der Corona-Krise stark entwickelt, schrieb Analyst Raimo Lenschow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Konzern sei einer der großen Profiteure der digitalen Transformation./mf/mis