DAX 25.304 +0,1%ESt50 6.189 -0,2%MSCI World 4.967 +0,1%Top 10 Crypto 11,09 +0,5%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.241 +1,4%Euro 1,1186 +0,3%Öl 104,7 -1,8%Gold 4.185 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Microsoft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Microsoft Aktien-Sparplan
485,05 EUR +0,50 EUR +0,10 %
STU
542,36 USD +7,29 USD +1,36 %
vorbörslich
BTT
finanzen.net zero
Microsoft jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 3,55 Bio. EUR

KGV 20,79 Div. Rendite 0,98%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 870747

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US5949181045

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MSFT

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Microsoft Overweight

14:01 Uhr
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
485,05 EUR 0,50 EUR 0,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach der angekündigten Einführung einer neuen Generation des KI-Beschleunigers Maia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 US-Dollar belassen. Die klare Positionierung von Maia als primäres Inferenzsystem ermögliche es dem Softwarekonzern, eine bessere Leistung für den KI-Assistenten Copilot zu erzielen, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies steigere die Chance auf noch höhere Bruttomargen für das ohnehin lukrative Cloud-Geschäft./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Zusammenfassung: Microsoft Overweight

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 625,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 541,15		 Abst. Kursziel*:
15,49%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 542,36		 Abst. Kursziel aktuell:
15,24%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 581,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

12.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Microsoft Corp.

TraderFox Anlagetrends Eigenbau schlägt Einkauf - Microsoft und Meta setzen neue Akzente im KI-Rennen, ein Vorstoß aus China rüttelt an den Speicherchip-Aktien! Eigenbau schlägt Einkauf - Microsoft und Meta setzen neue Akzente im KI-Rennen, ein Vorstoß aus China rüttelt an den Speicherchip-Aktien!
HSBC Microsoft - Hohe Zeitebene – starkes Signal!
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Erste Schätzungen: Microsoft stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Microsoft-Aktie nahe 4-Billionen-Marke: Was Anleger jetzt wissen müssen und welche Risiken bestehen
finanzen.net Microsoft Aktie News: Microsoft gewinnt am Abend an Boden
finanzen.net Microsoft-CEO Nadella will KI-Notbremse: Euphorie bekommt Risse - was das für die Aktien von NVIDIA & Co. bedeutet
WH SelfInvest Nasdaq-Rekorde wackeln – jetzt entscheiden Inflation und KI-Zahlen!
TraderFox Stocks in Action USA: Microsoft, Bristol Myers Squibb, IonQ
Benzinga Microsoft Reshuffles Azure Leadership: Report
Benzinga Iran Media Outlet Says Google, Meta, Microsoft, Amazon Should Pay Fees for Hormuz Undersea Cables
MotleyFool Microsoft Now Has 3 Generations of Its Own AI Chips. Nvidia Is Still the Chip Stock to Buy.
Zacks Why the Market Dipped But Microsoft (MSFT) Gained Today
Benzinga Microsoft Stock Moves Higher Monday: What's Happening?
Globes Microsoft cutting R&D jobs in Israel
Zacks Microsoft (MSFT) Boasts Earnings & Price Momentum: Should You Buy?
Zacks Investors Heavily Search Microsoft Corporation (MSFT): Here is What You Need to Know
RSS Feed
Microsoft Corp. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.