Microsoft Aktie
Marktkap. 3,55 Bio. EURKGV 20,79 Div. Rendite 0,98%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
AI Analyse
Microsoft Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach der angekündigten Einführung einer neuen Generation des KI-Beschleunigers Maia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 US-Dollar belassen. Die klare Positionierung von Maia als primäres Inferenzsystem ermögliche es dem Softwarekonzern, eine bessere Leistung für den KI-Assistenten Copilot zu erzielen, schrieb Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies steigere die Chance auf noch höhere Bruttomargen für das ohnehin lukrative Cloud-Geschäft./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Zusammenfassung: Microsoft Overweight
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 625,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 541,15
|Abst. Kursziel*:
15,49%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 542,36
|Abst. Kursziel aktuell:
15,24%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 581,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
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