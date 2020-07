NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Sein angepasstes Bewertungsmodell reflektiere die geplanten Standortschließungen des Softwarekonzerns, woraus eine Vorsteuerbelastung von 450 Millionen Dollar oder 5 Cent je Aktie im vierten Geschäftsquartal resultiere, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh