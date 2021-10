NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft nach Quartalszahlen von 310 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des Softwarekonzerns habe die Konsensschätzung um rund 3 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem hätten die Kennziffern die anhaltende Stärke des Cloud-Geschäfts unterstrichen. Der Experte erhöhte seine bereinigten Gewinnprognosen (EPS) für 2022 und 2023./edh/la