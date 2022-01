NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Cloud-Computing-Plattform Azure habe Stärke bewiesen, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der starke Umsatztrend in diesem Segment des Software-Konzerns dürfte sich zunächst noch fortsetzen./bek/ajx