NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Microsoft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Der Softwarekonzern habe den Quartals-Umsatzausblick wegen Belastungen durch den erstarkten Dollar gesenkt, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Prognose spiegele aber immer noch ein gesundes Nachfrageumfeld wider./gl/tav