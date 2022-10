NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 305 auf 275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern habe mit seinen wichtigsten Kennziffern für das erste Geschäftsquartal 2022/23 die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das zweite Viertel habe jedoch enttäuscht./ck/ajx