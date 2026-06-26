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ISIN DE0006569908

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Symbol MLPKF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

MLP SE Buy

09:01 Uhr
MLP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
MLP SE
7,87 EUR 0,53 EUR 7,22%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat MLP mit "Buy" und einem Kursziel von 11,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Finanzdienstleisters werde wie ein Vertriebspartner bewertet, sei aber wie eine Plattform aufgebaut, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe sich das Unternehmen von einem vertriebsabhängigen Vermittlungsmodell zu einem strukturell widerstandsfähigen Modell gewandelt, in dem sich Schwächen der verschiedenen Einnahmequellen gegenseitig ausglichen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MLP

Zusammenfassung: MLP Buy

Unternehmen:
MLP SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
11,90 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,39 €		 Abst. Kursziel*:
61,03%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
7,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,21%
Analyst Name:
Marius Fuhrberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:01 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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22.01.26 MLP Buy Baader Bank
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