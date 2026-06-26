MLP Aktie
Marktkap. 812,5 Mio. EURKGV 13,58 Div. Rendite 3,90%
WKN 656990
ISIN DE0006569908
Symbol MLPKF
MLP SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat MLP mit "Buy" und einem Kursziel von 11,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Finanzdienstleisters werde wie ein Vertriebspartner bewertet, sei aber wie eine Plattform aufgebaut, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe sich das Unternehmen von einem vertriebsabhängigen Vermittlungsmodell zu einem strukturell widerstandsfähigen Modell gewandelt, in dem sich Schwächen der verschiedenen Einnahmequellen gegenseitig ausglichen./ck/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MLP
Zusammenfassung: MLP Buy
|Unternehmen:
MLP SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
11,90 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,39 €
|Abst. Kursziel*:
61,03%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
7,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,21%
|
Analyst Name:
Marius Fuhrberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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