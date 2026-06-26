Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

MLP SE Buy

09:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat MLP mit "Buy" und einem Kursziel von 11,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Aktie des Finanzdienstleisters werde wie ein Vertriebspartner bewertet, sei aber wie eine Plattform aufgebaut, schrieb Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe sich das Unternehmen von einem vertriebsabhängigen Vermittlungsmodell zu einem strukturell widerstandsfähigen Modell gewandelt, in dem sich Schwächen der verschiedenen Einnahmequellen gegenseitig ausglichen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:41 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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