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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

MLP SE Buy

08:36 Uhr
MLP SE Buy
Aktie in diesem Artikel
MLP SE
8,22 EUR 0,28 EUR 3,53%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MLP nach Halbjahreszahlen von 11,90 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Finanzdienstleister habe rekordhohe Erlöse verzeichnet, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstag. Der Jahresausblick erscheine konservativ. Er schraubte seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MLP

Zusammenfassung: MLP Buy

Unternehmen:
MLP SE		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,05 €		 Abst. Kursziel*:
61,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,15%
Analyst Name:
Marius Fuhrberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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