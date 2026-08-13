MLP Aktie
Marktkap. 838,64 Mio. EURKGV 13,58 Div. Rendite 3,90%
WKN 656990
ISIN DE0006569908
Symbol MLPKF
AI Analyse
MLP SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MLP nach Halbjahreszahlen von 11,90 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Finanzdienstleister habe rekordhohe Erlöse verzeichnet, schrieb Marius Fuhrberg am Donnerstag. Der Jahresausblick erscheine konservativ. Er schraubte seine Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MLP
Zusammenfassung: MLP Buy
|Unternehmen:
MLP SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,05 €
|Abst. Kursziel*:
61,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,15%
|
Analyst Name:
Marius Fuhrberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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