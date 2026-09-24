MLP Aktie
Marktkap. 1,06 Mrd. EURKGV 13,58 Div. Rendite 3,90%
WKN 656990
ISIN DE0006569908
Symbol MLPKF
AI Analyse
MLP SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MLP mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Buy" belassen. Eine Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. In MLP und Flatexdegiro sieht der Experte Profiteure der Rentenreform./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MLP
Zusammenfassung: MLP Buy
|Unternehmen:
MLP SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
13,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,59 €
|Abst. Kursziel*:
35,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,47%
|
Analyst Name:
Chris Armstrong
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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