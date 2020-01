Aktie in diesem Artikel MorphoSys 123,10 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Morphosys nach Ankündigung einer Kooperation mit dem US-Biopharmaunternehmen Incyte zur Vermarktung des Krebswirkstoffkandidaten Tafasitamab (MOR208) auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Analystin Shanshan Xu sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von einem guten Deal für den deutschen Wirkstoffforscher und Antikörperspezialisten. Incyte sei der richtige Partner, um das volle Potenzial von Tafasitamab entfalten zu können./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2020 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.