Aktie in diesem Artikel MorphoSys 77,66 EUR

1,94% Charts

News

Analysen

MorphoSys 77,66 EUR 1,94% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Morphosys nach einem am Markt mit Entäuschung aufgenommenen Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das für den US-Markt in Aussicht gestellte Umsatzpotenzial für das Medikament Monjuvi sei erreichbar, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Fokus stünden nun die Umsätze mit dem Mittel in den kommenden Quartalen./bek/mis