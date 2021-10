Aktie in diesem Artikel MorphoSys 39,12 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Morphosys auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Die Behandlung des ersten Patienten mit der entzündlichen Nierenerkrankung IgA-Nephropatie im Rahmen einer Phase II-Studie mit dem Medikament Felzartamab sei eine positive Entwicklung, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar dürften die Marktchancen in dieser Ausrichtung nur bescheiden sein, doch positive Daten aus den laufenden Studien könnten das Potenzial des Mittels auch bei anderen, stärker verbreiteten Autoimmunerkrankungen untermauern./tav/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2021 / 06:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.