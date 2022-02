Aktie in diesem Artikel MorphoSys 28,62 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Morphosys auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Der Biotech-Sektor sei im Januar sehr schlecht gelaufen, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie unter Verweis auf die Entwicklung des XBI-ETF, in dem kleinere in den USA gelistete Biotech-Unternehmen zu finden sind. Shu sieht dadurch aber auch wieder attraktive Bewertungen und hebt vor allem solche Unternehmen hervor, die einen niedrigen oder sogar negativen Unternehmenswert aufweisen. Zu diesen zählt er auch Morphosys./ck/ajx