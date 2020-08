Aktie in diesem Artikel MorphoSys 107,70 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Morphosys von 114 auf 110 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Graig Suvannavejh führte laut einer am Montag vorliegenden Studie ein neues Bewertungsmodell für das Biotech-Unternehmen ein. Seine neuen Annahmen zu den Spitzenumsätzen pro Jahr des Mittels Monjuvi (Tafasitamab) seien mit 1,9 Milliarden US-Dollar nun deutlich höher als seine Schätzung von einer Milliarde Dollar zuvor. Allerdings werde dies mehr als aufgehoben durch das Vermarktungsabkommen mit dem US-Vertriebspartner Incyte./ck/bek

