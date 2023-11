Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Morphosys nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Der Wirkstoffforscher habe sich im Analystencall zu den Forschungen an seinem Krebsmedikament Pelabresib etwas vorsichtiger geäußert als bisher, schrieb Analyst Rajan Sharma in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management habe die Möglichkeit diskutiert, bei den bald anstehenden Studiendaten womöglich den sekundären Endpunkt zu verfehlen, also die Reduzierung der Nebenwirkungen der Krankheit. In früheren Medikamentenstudien habe sich dieses Ziel bereits als sehr herausfordernd erwiesen und stelle daher generell für Hersteller ein Risiko dar, so Sharma./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2023 / 17:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

